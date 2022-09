Diego Ribas - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 08/09/2022 17:29

Rio - Perto de encerrar sua vitoriosa passagem pelo Flamengo, Diego Ribas ainda não decidiu qual será seu futuro após o fim de seu contrato com o clube carioca, em dezembro. No entanto, após a partida contra o Vélez Sarsfield, na última quarta-feira, no Maracanã, o camisa 10 admitiu que há a possibilidade de encerrar a carreira.

"É uma possibilidade (aposentadoria), encerrar esse ciclo como jogador de futebol. Estou me dando esse tempo para confirmar sobre isso. Estou em paz com relação a isso, e curtindo cada momento", afirmou o meia.

"Estou conseguindo equilibrar isso. Não é uma situação fácil para um jogador de futebol (se despedir), mas estou bem decidido em relação a isso. O momento é esse, como falei lá na coletiva. Estou conseguindo desfrutar dos momentos, mas focado para corresponder às expectativas. Minha vida é competir, sempre em busca do título", completou.

No Flamengo desde 2016, Diego esteve presente nas principais conquistas do clube nos últimos anos. Foram 280 partidas com a camisa rubro-negra, com 42 gols e 21 assistências.