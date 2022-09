Rodinei em ação com a camisa do Flamengo - Gilvan de Souza

Publicado 08/09/2022 15:30

Rio - Vampeta analisou a convocação que Tite fará nesta sexta-feira para os próximos amistosos da seleção brasileira. Na opinião do ex-jogador, a lista deveria contar com Rodinei, Pedro, Gabigol e Everton Ribeiro, que vêm se destacando com a camisa do Flamengo.

“Eu levaria os dois (Pedro e Gabigol). Vai os dois, não, tem que ir quatro. Além deles, o Everton Ribeiro e o cara que eu sou fã de carteirinha, Rodinei. Em todas as bancadas de programas esportivos, o nome de Rodinei está sendo citado”, disse Vampeta no programa "Bate-Pronto", da Jovem Pan.

A lista dos convocados será revelada na manhã desta sexta-feira, na sede da CBF. Será a última antes da convocação final dos 26 jogadores que disputarão a Copa do Catar.