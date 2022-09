Cumprimento tradicional de Gabi com Seu Denir - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 09/09/2022 12:02

Rio - O vídeo de bastidores da vitória do Flamengo sobre o Vélez Sarsfield, por 2 a 1, na última quarta-feira, mostrou que os jogadores dedicaram o resultado ao massagista Denir. Funcionário do Rubro-Negro há mais de 40 anos, ele passou por cirurgia para remoção de um tumor no cérebro no dia da partida.

"Vamos colocar em nossas orações hoje o Denir, que fez uma cirurgia hoje. Com certeza essa vitória também tem uma parte para ele. A gente o coloca nas nossas orações. Que ele possa estar aí com a gente novamente", disse Diego Ribas, um dos líderes da equipe, na corrente de oração.

Após a fala do camisa 10, Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo, garantiu que o clube fará o possível para que Denir esteja em Guaiaquil no dia 29 de outubro, na final da Libertadores, contra o Athletico-PR.