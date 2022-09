Luiz Eduardo Baptista - Foto: Reprodução/ESPN

Publicado 09/09/2022 13:31

O Flamengo se classificou para a final da Libertadores nesta quarta-feira, mas seus torcedores já enfrentam dificuldades para se deslocar até Guayaquil, sede da decisão. Por isso, Luiz Eduardo Baptista, Presidente do Conselho de Administração do clube, reclamou da falta de opções de voos e estadia, e sugeriu outros locais.



Por que não levar a final da Libertadores para cidades como Miami, Orlando, Dallas, Lisboa, Madrid, por exemplo,onde há estádios maiores,abundância de voos e hotéis?

Para os torcedores seria mais barato pelo volume de ofertas e para o produto, a visibilidade seria muito maior. — Luiz Eduardo Baptista (@BapLuizEduardo) September 9, 2022

No Twitter, o dirigente do Flamengo apresentou algumas opções, como Orlando e Dallas, nos Estados Unidos, e Lisboa, na Europa. De acordo com BAP, Estados Unidos e Europa seriam mais baratos e trariam mais conforto aos torcedores.

Como mencionado, os torcedores do Flamengo que desejam ir à Guayaquil estão enfrentando muita dificuldade. Além de voos lotados e estadia escassa, os pacotes com tudo incluso estão chegando na casa dos R$ 24 mil.

Vale destacar que a final da Libertadores já foi disputada longe da América do Sul. Foi em 2018, quando Boca Juniors e River Plate se enfrentaram no Santiago Bernabéu, após enorme confusão nos arredores do Monumental de Nuñez. Os Millonarios se sagraram campeões, com 3 a 1, em Madrid.

A decisão deste ano será disputada no dia 29 de outubro, por conta da disputa da Copa do Mundo. Flamengo e Athletico-PR se enfrentam no Estádio Monumental, com expectativa de casa cheia em Guayaquil.