Giovanna Crivelari é reforço do Flamengo para a temporadaFoto: Fabrício Félix

Publicado 09/09/2022 17:31

A atacante Giovanna Crivelari, reforço do Flamengo para a temporada, traçou as metas que quer conquistar com o manto: fazer história e ser campeã. Assim, o primeiro passo é levar o título do Campeonato Carioca, que começou neste mês. A jogadora, inclusive, mostrou foco e determinação para ajudar o time a conquistar o Estadual.

“A expectativa é a que fez eu vir para o Flamengo, ser campeã e fazer história com essa camisa. Então, estou preparada e com foco em dar meu máximo e ajudar a equipe na competição e lá na frente coroar com essa conquista”, disse Crivelari.

Por enquanto, cabe frisar, o começo do Rubro-Negro não poderia ser melhor. A equipe venceu as duas partidas que disputou, marcou seis gols e não sofreu nenhum gol. Na última quarta-feira, o Flamengo venceu o Fluminense por 3 a 0, e Crivelari exaltou o empenho do time dentro de campo.



“É sempre importante começar vencendo, a equipe soube suportar a pressão do adversário e fazer os gols nas chances que criamos, agora é continuar trabalhando”, afirmou a atacante.

Agora, o Flamengo vira a chave para mais um clássico. As Meninas da Gávea voltam a campo no próximo sábado, às 15h, para enfrentar o Botafogo no Caio Martins. O confronto é válido pela terceira rodada do Cariocão.

“Teremos mais um duelo duro, é mais um clássico. Então, é irmos focadas e com atenção total para esse jogo contra o Botafogo”, ressaltou a Crivelari.