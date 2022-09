Everton Ribeiro foi convocado para a seleção brasileira - Divulgação

Publicado 09/09/2022 14:26

Rio - Fora das últimas convocações do técnico Tite, Everton Ribeiro está de volta à seleção brasileira. Nesta sexta-feira, o meia foi convocado para os amistosos contra Gana e Tunísia, os últimos antes da Copa do Mundo. Em entrevista à Fla TV, o camisa 7 rubro-negro comemorou o retorno e agradeceu à torcida do Flamengo.

"Momento incrível. Estou muito feliz de voltar à seleção num momento de reta final para a Copa do Mundo. Só tenho a agradecer aos meus companheiros, ao Flamengo e à nação, que nos ajuda em todos os jogos. Isso que nos motiva a fazer o nosso melhor e que nos faz crescer. Podendo fazer grandes jogos e disputando títulos, isso que nos leva a ser convocado", disse Everton.

O meia também celebrou a convocação de Pedro, seu companheiro no Flamengo, e disse que espera repetir o entrosamento com o artilheiro na Seleção.

"Estou extremamente feliz de poder representar a nação rubro-negra com a Amarelinha. Que a gente possa fazer grandes jogos com o Brasil. Voltar à seleção brasileira com o Pedro vai ser uma alegria. Que a gente possa levar esse entrosamento e fazer grandes jogos", completou.

A seleção brasileira encara Gana, no próximo dia 23, em Le Havre, no estádio Oceane, e no dia 27 enfrenta a Tunísia, no Parque dos Príncipes, estádio do PSG, em Paris. A convocação para a Copa do Mundo está prevista para o dia 7 de novembro.