Publicado 09/09/2022 19:59

Rio - O lateral-esquerdo Guilherme Arana, do Atlético-MG, sofreu uma grave lesão no duelo contra o RB Bragantino, e será obrigado a passar por um procedimento cirúrgico. Com isto, o jogador não volta mais a campo nesta temporada, sendo impedido de disputar a Copa do Mundo do Catar. Na última quinta-feira (8), o lateral-esquerdo do Flamengo, Filipe Luís, usou seu perfil no Instagram para mandar um recado ao jogador do clube mineiro.

"Muita força Guilherme Arana. Que você se recupere bem, e continue brilhando nos gramados. O Brasil está com você!", publicou o jogador do Rubro-Negro carioca.

Nesta sexta-feira (9), o médico do Atlético-MG, Rodrigo Lasmar, trouxe detalhes da lesão multiligamentar que tirou o lateral-esquerdo do restante desta temporada.

"O Arana sofreu uma entorse dura no nosso jogo contra o Bragantino. Ele teve um lesão grave no seu joelho esquerdo. Rompeu algumas estruturas muito importantes. Teve uma lesão no ligamento cruzado posterior, no ligamento colateral medial, rompeu a raiz do menisco interno - o menisco medial - e ainda teve uma lesão na cartilagem. Então, são lesões importantes. Agora é a gente tratar para que ele possa se recuperar o mais rápido possível", disse o Dr. Rodrigo Lasmar, à Galo TV.