Michael conquistou seu segundo título pelo Al-Hilal - Reprodução: Instagram/Michael

Michael conquistou seu segundo título pelo Al-HilalReprodução: Instagram/Michael

Publicado 10/09/2022 10:53 | Atualizado 10/09/2022 12:17

Ex-Flamengo, o atacante Michael conquistou seu segundo título pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita. O brasileiro, que atua pela equipe do Oriente Médio há quase oito meses, acompanhou a vitória de sua equipe por 4 a 1 sobre o Zamalek, do Egito, pela Lusail Super Cup (torneio entre os campeões das ligas saudita e egípcia), na última sexta-feira, no Lusail Stadium, palco da final da Copa do Mundo do Catar.

Com Michael o tempo todo no banco de reservas, o Al-Hilal abriu o placar do jogo aos 18 minutos do primeiro tempo com Ighalo, mas levou o empate do Zamalek, aos 33, com Zizo. Sem mais gols, a disputa foi levada aos pênaltis, em que a equipe saudita venceu por 4 a 1. Após a conquista, o brasileiro fez uma postagem nas redes sociais em que escreveu: "Mais um pra conta!"

Recentemente, o nome de Michael foi ligado ao Flamengo por uma vontade do atleta de voltar ao Brasil. Porém, a diretoria rubro-negra não fez nenhum movimento para tentar trazer o jogador ao clube carioca. O Corinthians, por sua vez, chegou a fazer uma sondagem ao atacante, mas foi vetado pelo Al-Hilal, que pretende contar com o atleta até o fim de contrato, em junho de 2025.

Michael tem 22 jogos oficiais com a camisa do Al-Hilal, marcou três gols e deu quatro assistências. Na atual temporada, o brasileiro ainda não começou nenhuma das três rodadas do Campeonato Saudita como titular, mas briga para estar entre os 11 iniciais do técnico Ramon Diaz.