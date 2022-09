Gabigol - Foto: Marcelo Cortes / Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Gabigol - Foto: Marcelo Cortes / FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 10/09/2022 17:58

Rio - O atacante Gabigol rebateu a provocação de um torcedor do Flamengo sobre o alto número de cartões que tem levado. Em sua resposta, o camisa 9 alegou que, apesar do alto número de advertências, é um dos jogadores que mais atuou em 2022.

“Dois jogos seguidos sem entrar em campo por ter problemas com cartão vida boa né paizão”, cutucou o internauta.

Vida ruim demais chefe, ainda mais para o jogador que tem mais jogos no ano https://t.co/PO1cs6TLdM — Gabriel Barbosa (@gabigol) September 10, 2022 “Vida ruim demais chefe, ainda mais para o jogador que tem mais jogos no ano”, retrucou o camisa 9.

Gabigol foi expulso no empate em 1 a 1 com o Ceará, no último domingo, no Maracanã. Na ocasião, o camisa 9 recebeu dois cartões amarelos por reclamação. Por conta disso, ele será desfalca na partida deste domingo, contra o Goiás.