Dorival Junior - Treino no Ninho - 05-09-2022-122 Fotos: Gilvan de Souza/Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 10/09/2022 13:16

Rio - O técnico Dorival Júnior terá problemas para montar o ataque do Flamengo para enfrentar o Goiás, neste domingo, em Goiânia. O treinador não poderá contar com Pedro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e nem com Gabigol, que foi expulso contra o Ceará.

Antes, quem costumava atuar como homem de área no time "B", utilizado no Campeonato Brasileiro, era Lázaro. No entanto, o jogador foi negociado com o Almería-ESP. A tendência é que Matheus França, que voltou a treinar com o elenco na última sexta-feira após sofrer um corte no tornozelo, ganhe uma chance.

Por conta das baixas, Dorival Júnior irá relacionar o atacante Matheusão, de apenas 18 anos. O jovem, considerado uma promessa das categorias de base, já ficou no banco na partida contra o Vélez, na última quarta-feira, já que Gabigol foi poupado na ocasião.

Atualmente, o Flamengo é o vice-líder do Brasileirão. O Rubro-Negro aparece na tabela com 44 pontos, sete a menos que o líder Palmeiras.