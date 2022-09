Oscar não recebeu a liberação do Shangai Port e não será jogador do Flamengo nesta temporada - Reprodução/Instagram Oscar_Emboaba

Rio - O Flamengo ainda não desistiu de contar com Oscar em seu elenco. Em entrevista ao portal "S1 Live", o vice de futebol do clube, Marcos Braz, deu detalhes da negociação com o Shanghai na última janela de transferência pela contratação do jogador, que acabou não acontecendo, e afirmou que pretende voltar a fazer uma investida pelo brasileiro.

“Com o Oscar, nós enxergamos uma oportunidade de contratação, já que ele fez a opção de passar esse final de ano longe dos gramados. Nós entendíamos que um jogador de alto rendimento, que não tinha problema de lesão e qualquer outra situação, que ele não poderia ficar parado estando bem. Esta foi a nossa tentativa, mas os chineses bateram o pé e falaram que não liberariam ele para nenhum clube da América Latina. O Oscar queria vir para o Brasil, passar um tempo aqui. Muito novo ele foi para a China, passou anos lá, teve a questão da pandemia que foi pedreira em relação a entrade de familiares etc. Enfim, passou por tudo isso e chegou num momento que ele queria nestes quatro meses ficar com a família. E aí foi que eu tentei”, diz Marcos Braz

“Ele tem dois anos e meio de contrato lá, não sei se é possível um rompimento. Sim, vou continuar tentando. É um jogador que interessa ao Flamengo. Naquele momento eu pensei. ‘Cara, se os chineses não querem liberar agora e, teoricamente eu terei que conversar novamente com estes mesmos chineses daqui a seis meses, tenho que respeitar. Não posso desgastar a relação’. Qualquer declaração minha aqui eles estão acompanhando lá. Então, eu fiz a opção, e foi de coração, respeitar a postura dos chineses até para não ter nenhum problema na frente. [Vai continuar tentando?] Sim, eu vou tentar sempre”, completou.

Oscar foi liberado pelo Shanghai para permanecer no Brasil até o fim do ano por questões pessoais. No entanto, os chineses optaram por não liberá-lo para atuar no país, já que conta com o meia na próxima temporada e teme uma possível lesão.