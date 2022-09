Lisca deixou o comando do Santos nesta segunda-feira - Divulgação/Santos F.C.

Publicado 12/09/2022 15:11

Rio - Lisca não é mais técnico do Santos. Nesta segunda-feira (12), a diretoria do clube anunciou a demissão do treinador de 50 anos, em comum acordo, por conta dos últimos resultados da equipe. Enquanto um novo nome não é contratado, o técnico do sub-20 do Peixe, Orlando Ribeiro, estará no comando da equipe profissional nos próximos compromissos.

"O Santos FC informa que Lisca não é mais o técnico do time profissional. Em comum acordo, diretoria e treinador decidiram encerrar o vínculo. Rueda e Lisca anunciaram a decisão juntos pro elenco e na sequência o treinador se despediu pessoalmente dos atletas. Também deixam o Clube o auxiliar técnico, Marcio Hahn e o preparador físico, André Volpe. O Santos FC agradece a parceria do técnico Lisca e deseja boa sorte nos próximos desafios em sua carreira. O técnico do sub20, Orlando Ribeiro, assumirá interinamente o time, auxiliado por Claudiomiro, que já vinha ocupando essa função", publicou o Santos, em nota oficial.

Lisca deixa o Santos após comandar a equipe em oito partidas, obter duas vitórias, três empates e três derrotas, tendo um aproveitamento de 37.5%. Atualmente o Peixe está na 10ª colocação no Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada, o Alvinegro Praiano enfrentará o Palmeiras, no domingo (18), às 18h30, no Allianz Parque.

O treinador foi o segundo a deixar o comando de um clube da Série A nesta segunda. Antes dele, Eduardo Barroca, ex-técnico do Botafogo, não resistiu ao empate em casa com o Athletico-PR, e foi demitido do Avaí.