Alyson Eckmann - Reprodução / Instagram

Alyson EckmannReprodução / Instagram

Publicado 12/09/2022 15:00

Rio - A modelo Alyson Eckmann, vencedora da quinta edição do Big Brother na Espanha e que ficou conhecida por recusar um convite íntimo de Cristiano Ronaldo , é mais uma a apostar e fazer sucesso no OnlyFans.

fotogaleria



A americana de 30 anos, que está participando do reality show espanhol, 'Pesadelo no Paraíso', surpreende nos primeiros dias de confinamento ao dar detalhes sobre sua atividade na plataforma, deixando os colegas sem palavras com o dinheiro que embolsa em apenas um mês. A americana de 30 anos, que está participando do reality show espanhol, 'Pesadelo no Paraíso', surpreende nos primeiros dias de confinamento ao dar detalhes sobre sua atividade na plataforma, deixando os colegas sem palavras com o dinheiro que embolsa em apenas um mês.

Em uma conversa mais descontraída com a também modelo Daniela Requena, não hesitou em defender seu negócio. “Vendo fotos do meu c*? Sim! Eu ganho muito dinheiro? Também. Eu faço pornografia? Não", começa por dizer. "Se ninguém me toca e eu me sinto confortável fazendo isso e estou ganhando dinheiro. Segue é a vida", apontou.

Ouvindo suas palavras, vários dos participantes ficaram totalmente surpresos e interessados nas quantias que podem ser geradas. "Mas, quanto você pode ganhar se não for indiscreto?", perguntou Requena. Sem hesitar, Alyson Eckmann esclarece as dúvidas do parceiro. "Muito. Mais que o triplo desse prêmio em um mês”, respondeu.



O prêmio do programa em questão chega a 20 mil euros, ou seja, R$ 103 mil. Diante da afirmação, a modelo deixou transparecer que chega a ganhar mais de R$ 300 mil por mês com a plataforma adulta.



Ela também falou sobre o que as pessoas podem encontrar no seu OnlyFans . “São vídeos com conteúdo sexy. Eu me divirto muito, faço upload de coisas que me fazem sentir sexy e também converso com as pessoas”, diz Eckmann.