Troféu do Brasileirão de 2022 tem forte favoritoLucas Figueiredo/CBF

Publicado 12/09/2022 12:16

A 26ª rodada do Brasileirão fez crescer o favoritismo do líder Palmeiras, que voltou a vencer e a aumentar a vantagem para o segundo colocado na tabela, agora o Internacional. Com oito pontos na frente e a 12 rodadas do fim, os paulistas subiram para 83% de chance de título (era 73%). Por outro lado, com mais um tropeço jogando com reservas, o Flamengo caiu para o terceiro lugar e ficou com apenas 6% de possibilidade de ser campeão. Os números são do site 'Infobola', do matemático Tristão Garcia.



Na rodada anterior, quando ainda era vice-líder, o Rubro-Negro tinha 10%. Mas o 1 a 1 com o Goiás, fora de casa, fez a distância para o Palmeiras subir para nove pontos novamente. Já o Fluminense, em quarto, se manteve com 3% de chance de título, com a mesma pontuação do rival (45), ao retornar ao G-4 após vencer o Fortaleza por 2 a 1 no Maracanã.



Em relação à Libertadores, a dupla segue bem cotada para garantir uma das vagas. O Flamengo está com 71% de chance, mais até do que o Internacional (67%). Já o Fluminense chegou a 57%, aumentando em relação à rodada passada (era 45%).



Risco do Botafogo

No meio da tabela após mais um tropeço em casa, desta vez no 0 a 0 com o América-MG, o Botafogo ganhou uma posição e está em 12º lugar no Brasileirão com 31 pontos, e segue com cinco de distância para o Z-4. Com isso, o risco de rebaixamento do Glorioso se manteve em 10%. O time precisa de pelo menos mais quatro vitórias em 12 jogos para se livrar.