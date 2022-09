Vanderlei Luxemburgo assumiu o Cruzeiro em agosto e vê crise crescer no clube - Bruno Haddad/Cruzeiro

Publicado 12/09/2022 23:18

A demissão de Lisca não será o único movimento do Santos no departamento de futebol. Além de um substituto para o treinador, que pode ser o argentino Sebastián Beccacece, o clube pretende contratar um gerente e está em contato com Vanderlei Luxemburgo para ocupar o cargo. A informação foi publicada pelo portal 'Uol'.

Após se frustrar na política, quando não conseguiu se candidatar ao Senado pelo Tocantins, o experiente treinador afirmou, em palestra na Brasil Futebol Expo, em São Paulo, que quer voltar a trabalhar no futebol e conviver com o clima e a rotina que o acompanhou por tantos anos.

O última trabalho de Luxemburgo foi no Cruzeiro, até dezembro de 2021. O treinador dará resposta ao Santos em breve e caso seja positiva, Luxa iniciará a quinta passagem pelo clube. As anteriores foram em 1997, 2004, 2006/2007 e 2009, todas como técnico.