Thiago Rodrigues rescindiu com o Estoril, de PortugalGilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 12/09/2022 20:05

Rio - Cria da base do Flamengo, o goleiro Thiago Rodrigues está livre no mercado. O jogador rescindiu, nesta segunda-feira (12), com o Estoril Praia, de Portugal, e agora já pode negociar com outras equipes. A rescisão foi um pedido do jogador, que estava insatisfeito com a falta de oportunidades, e chegou a ser rebaixado ao posto de quarto goleiro da equipe. A informação é do portal "Torcedores.com".

Na rescisão, foi acordado que o arqueiro receberá cerca de 1 milhão de euros (aproximadamente R$ 5.1 milhões, na cotação atual), do clube português. Este valor é referente as luvas firmadas na assinatura do contrato, em junho de 2019. O vínculo de Thiago Rodrigues era válido até o final da temporada europeia de 2023.

O goleiro viveu altos e baixos pela equipe portuguesa, chegando a ser titular durante um breve período. Sua última partida foi no dia 15 de maio, na derrota por 3 a 2 para o Porto, pela 34ª rodada do Campeonato Português.

Pelo Flamengo, Thiago Rodrigues esteve no elenco vice-campeão da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana de 2017. O goleiro teve sua passagem marcada pela falha no duelo de ida da final da Copa Nacional, contra o Cruzeiro, onde Arrascaeta acabou marcando o gol da Raposa em cima do Rubro-Negro.