Publicado 12/09/2022 16:30

Rio - Ainda não é oficial, mas os torcedores do Flamengo que quiserem acompanhar a final da Libertadores contra o Athletico-PR, em Guayaquil, no dia 29 de outubro, deverão pagar menos no ingresso que o valor cobrado no ano passado na partida contra o Palmeiras, que aconteceu em Montevidéu. As informações são do portal "UOL".

Segundo o site, o menor valor da decisão deverá ser no máximo 120 dólares (algo em torno de R$ 614), tanto para torcedores do Flamengo, quanto para torcedores do Athletico-PR. No ano passado, rubro-negros e palmeirenses pagaram no mínimo 200 mil dólares (R$ 1,02 mil em cotação atual).

De acordo com o portal, o motivo da redução tem a ver com o alto valor da viagem para Guayaquil, que é mais distante que Montevidéu. Dirigentes dos clubes defendem que os bilhetes custem entre 100 e 110 dólares (variando entre R$ 512 e R$ 563).

A Conmebol recebeu muitas críticas por conta dos altos valores praticados nas entradas das finais únicas tanto da Libertadores, quanto da Sul-Americana. A entidade deve anunciar em 15 dias os preços e forma de venda dos bilhetes da final da principal competição de clubes da América do Sul.





Os ingressos para a final da Libertadores entre Flamengo e Athletico, dia 29 de outubro em Guayaquil (Equador), terão preços menores do que os praticados na decisão de 2021, quando o Palmeiras venceu o Flamengo por 2 a 1 em Montevidéu (Uruguai).

Os números finais estão sendo definidos, mas a coluna apurou que neste momento a organização do evento trabalha com o menor valor custando até US$ 120 (R$ 614), para os setores que serão vendidos por cada clube finalista.

Em 2021 o mínimo foi de US$ 200 (R$ 1,02 mil em cotação atual). Há dirigentes que defendem uma quantia entre US$ 100 (R$ 512) e US$ 110 (R$ 563) alegando que o custo para os brasileiros viajarem ao Equador será altíssimo.

A direção da Conmebol foi bastante criticada no ano passado pelos altos valores praticados nas entradas das finais únicas de seus dois torneios, ambas realizadas no estádio Centenário em Montevidéu. A entidade decidiu então que para 2022 haveria reduções e já confirmou isso, nesta segunda-feira (12), para a Copa Sul-Americana, que terá São Paulo x Independiente Del Valle no dia 1º de outubro em Córdoba (Argentina).

O preço mais barato para o jogo de daqui menos de três semanas será de US$ 57 (R$ 292), para os setores atrás dos gols reservados aos clubes. O valor é 43% menor do que os US$ 100 de mínimo praticado na final da Sul-Americana de 2021 em que o Athletico-PR venceu o Bragantino por 1 a 0.

A venda geral dos ingressos para a Sul-Americana começa nesta segunda, por meio do site https://sudamericana.eleventickets.com/. O valor para o setor vendido por meio desse endereço será de US$ 130 e poderá ser comprado por residentes em qualquer lugar do planeta, inclusive do Brasil. O São Paulo será o responsável por negociar seus cerca de 14 mil ingressos a US$ 57 e vai anunciar como será feito — o confronto ocorrerá no estádio Mario Kempes.

A Conmebol deve anunciar em 15 dias os preços e forma de venda dos bilhetes da final da Libertadores. Além de valores, ainda há discussão sobre carga total para entrada no estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil. A capacidade é para mais de 50 mil pessoas, mas há negociações de quantos ingressos liberar por questões de segurança.