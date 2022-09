Everton Ribeiro - Gilvan de Souza / Flamengo

O Flamengo empatou em 1 a 1 com o Goiás, em partida pelo Brasileirão, no último domingo. Com muitos desfalques, Dorival Júnior explicou suas decisões tomadas durante o jogo, inclusive a substituição de Everton Ribeiro por Arrascaeta aos 17 minutos do segundo tempo. O técnico revelou que o camisa 7 passou mal horas antes e que, mesmo assim, aguentou muitos tempo em campo.

"O Everton foi valente e guerreiro hoje, porque ele teve uma indisposição grande no hotel, talvez nem entrasse em campo. Mesmo assim, ele suportou 60 minutos. Talvez tivesse que tirá-lo até um pouquinho antes. Mas um jogador desse nível você quer tê-lo o máximo possível em campo. O que ele conseguiu suportar foram esses 60 minutos, que foram importantes, mas não havia como deixá-lo junto ao Arrasca porque a condição dele não favorecia muito", explicou o treinador.

De maneira coletiva, Dorival Júnior também comentou sobre o comportamento tático do time com as substituições: "De um modo geral, a entrada de cada um contribuiu de uma maneira ou de outra, a entrada melhora. Em muitos momentos, ela melhora em alguns quesitos, outros não. É um fato natural, porque você tem que ter uma adaptação rápida a uma situação que está esteja acontecendo", disse e emendou:

"Eu abri do lado o Rodinei porque ele tem essa característica de poder partir pra cima, de ser importante em jogadas que ele venha com a bola dominada. E com isso, fazendo uma dobra com o Matheus, nós poderíamos estar reforçados no sentido defensivo muito bem, e ofensivamente ele poderia uma possibilidade em aberto, porque ele tem um 1x1 muito agudo", concluiu.