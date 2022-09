Ramon Abatti Abel - Divulgação

Publicado 11/09/2022 13:32

Rio - A diretoria do Goiás não está nada satisfeita com a escalação da arbitragem para a partida contra o Flamengo, na noite deste domingo, em Goiânia. Em contato com o jornalista Venê Casagrande, colunista de O Dia, Edmo Pinheiro, presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, classificou a escolha de Ramon Abatti Abel como "um absurdo".

A alegação da diretoria do Goiás é de que Abatti já beneficiou algumas vezes o Flamengo. Recentemente, ele foi o responsável pela arbitragem no empate em 1 a 1 do Rubro-Negro com o Palmeiras, no Allianz Parque. Na ocasião, o time paulista reclamou muito de um suposto pênalti em Gustavo Gómez no fim do jogo.

Dentro de campo, Dorival deve escalar o time "B" do Flamengo, que vem sendo utilizado no Brasileirão. O treinador não poderá contar com Pedro e Gabigol, suspensos.