Goias e Flamengo neste domingo(11). Foto:Gilvan de Souza/Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 11/09/2022 21:16

Rio - O Flamengo ficou mais distante do Palmeiras na briga pelo título brasileiro ao empatar em 1 a 1 com o Goiás, na noite deste domingo, em Goiânia. Após a partida, o zagueiro Léo Pereira não jogou a toalha e disse acreditar que o time ainda pode reverter a situação.

"Acho que o campeonato ainda está em aberto. Enquanto tivermos condições, vamos buscar até o fim. São três jogos. Se eles tropeçaram e fizermos nove pontos, chegamos neles. Agora é esquecer esse jogo de hoje e focar na Copa do Brasil", afirmou o camisa 4.

Léo também falou sobre o lance polêmico em que se envolveu com o goleiro Tadeu no gol do Flamengo. Após checagem do VAR, o árbitro decidiu não dar falta do defensor.

"Depois que eu toquei na bola, a luva tocou na minha cabeça. Mas acredito que foi checado e dá para ver que eu nem trombei com ele. Foi um lance normal e o VAR viu que estava tudo certo", disse.