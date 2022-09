Goiás x Flamengo - Campeonato Brasileiro - Estádio Hailé Pinheiro - 11-09-2022- Fotos: Gilvan de Souza/Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Goiás x Flamengo - Campeonato Brasileiro - Estádio Hailé Pinheiro - 11-09-2022- Fotos: Gilvan de Souza/FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 11/09/2022 20:59

Rio - A 26ª rodada do Brasileirão não foi nada boa para o Flamengo. Na noite deste domingo, o Rubro-Negro empatou em 1 a 1 com o Goiás, no Estádio da Serrinha, em Goiânia, e viu o Palmeiras ampliar sua vantagem na ponta da tabela. Diego marcou para os donos da casa, enquanto Matheus França empatou para o clube da Gávea. Com o resultado, o time de Dorival Júnior fica na terceira posição, com 45 pontos, atrás do Internacional, com 46, e do líder Palmeiras, que tem 54.

O primeiro tempo foi de poucas emoções. O Flamengo, como de costume, ficou mais com a bola, mas encontrar dificuldades para furar o sistema defensivo bem montado do Goiás. Apesar de ter finalizado mais na primeira etapa o Rubro-Negro não conseguiu acertar o alvo e nem criar uma grande chance de gol.

Pelo lado dos donos da casa, a proposta de jogo ficou clara. O Goiás esperou o Flamengo em seu campo de defesa e soube explorar os espaços deixados, criando chances mais claras que a de seu adversário, apesar de se lançar menos ao ataque. A melhor dela veio aos 35 minutos, quando Diego invadiu e bateu cruzado, mas a bola acabou saindo a direita do goleiro Santos, fazendo com que as duas equipes fossem para o vestiário sem conseguir mexer no placar.

No segundo tempo, o cenário voltou a se repetir, com o Flamengo encontrando dificuldades para encontrar os espaços e ameaçar o gol do Goiás. Diante do cenário, o Rubro-Negro ainda tentou recorrer aos chutes de fora da área, com Victor Hugo e David Luiz, em cobrança de falta, mas o goleiro Tadeu fez as defesas com tranquilidade.

Com o Flamengo sem conseguir agredir, o Goiás foi premiado por sua entrega tática ao longo da partida. Aos 34 minutos, Pedro Raul fez o pivô e ajeitou a bola para Diego, que mesmo escorregando na hora do chute conseguiu tirar do goleiro Santos para abrir o placar.

O gol do Esmeraldino parece ter sido um combustível a mais para o Flamengo. O Rubro-Negro chegou ao empate poucos minutos depois, quando Léo Pereira entrou em disputa com Tadeu e a bola sobrou para Matheus França empurrar para o gol. O árbitro chegou a marcar falta do defensor no goleiro, mas voltou atrás ao checar o VAR.

Agora, o Flamengo vira a chave para a Copa do Brasil. O Rubro-Negro volta a campo na próximo quarta-feira, às 21h30, contra o São Paulo, no Maracanã, pela semifinal do torneio. No jogo de ida, no Morumbi, o Rubro-Negro venceu por 3 a 1.

GOIÁS X FLAMENGO

Local: Estádio da Serrinha (GO)

Árbitro: Ramon Abatti Abel

GOIÁS: Tadeu, Maguinho, Caetano, Reynaldo e Sávio; Auremir, Marquinhos Gabriel e Diego (Apodi); Vinícius (Renato Júnior), Pedro Raul e Dadá Belmonte (Matheus Sales). Técnico: Jair Ventura.

FLAMENGO: Santos, Matheuzinho, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Vidal (João Gomes) e Everton Ribeiro (Arrascaeta); Everton Cebolinha (Matheus França), Marinho (Rodinei) e Victor Hugo (Mateusão). Técnico: Dorival Júnior.

Gols: GOI: Diego (34' do 2ºT); FLA: Matheus França (41' do 2ºT)

Cartões amarelos: GOI: Sávio, Dadá Belmonte e Vinícius; FLA: Ayrton Lucas