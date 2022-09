Dorival Júnior pode entrar para a história do Flamengo - AFP

Dorival Júnior pode entrar para a história do FlamengoAFP

Publicado 11/09/2022 18:14 | Atualizado 11/09/2022 18:15

Rio - O técnico Dorival Júnior escalou o Flamengo com uma surpresa para enfrentar o Goiás. Apesar de seu planejamento e escalar o chamado "time B" para o duelo do Brasileirão, o treinador optou por colocar Everton Ribeiro na vaga de Diego Ribas para o duelo deste domingo, em Goiânia.

Outra novidade no time rubro-negro será a escalação de Victor Hugo como "falso 9". Antes, a função no time que atua no Campeonato Brasileiro era feita por Lázaro, que foi negociado com o Almería-ESP. Vale lembrar que Pedro e Gabigol estão suspensos e não podem atuar.

Com isso, o Flamengo irá a campo com Santos, Matheuzinho, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Vidal e Everton Ribeiro; Cebolinha, Marinho e Victor Hugo.