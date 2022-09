Dorival - Gilvan de Souza / Flamengo

DorivalGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 12/09/2022 09:00 | Atualizado 12/09/2022 09:13

Goiás - Em duelo contra o Goiás, fora de casa, o Flamengo ficou no empate por 1 a 1 no Brasileiro. Após o fim da partida, o técnico Dorival Júnior admitiu que a equipe carioca não teve um desempenho no nível que os torcedores vem se acostumando nos últimos jogos da temporada.

"Nós procuramos trabalhar da maneira correta, enfrentamos uma marcação muito forte. Não tivemos a dinâmica de troca de passe que nós sempre tivemos e demonstramos na maioria dos jogos. Com isso, é natural que você, quando chegava à frente do gol adversário, eram jogadas muito forçadas. (...) Eu sinto muito, porque nós não tivemos essa paciência de trabalharmos a bola na frente da área adversária, invertermos o lado do jogo para que daí houvesse uma infiltração, uma penetração", disse.

Com o tropeço, o Flamengo viu o Palmeiras aumentar sua distância na liderança do Brasileiro. Apesar de estar nove pontos atrás do Verdão, Dorival segue acreditando na possibilidade do título.

"Nós temos onze rodadas a serem jogadas. Tudo pode acontecer. Assim como o Palmeiras pode confirmar a condição que apresenta nesse momento. É uma diferença respeitável, mas vocês já viram muitas viradas em vários campeonatos. Aconteceu isso com o próprio Flamengo, em 2009, era 14º colocado. E em 2020 da mesma forma. Então vamos ter calma, paciência e continuar trabalhando com os pés no chão alicerçados pelos números que são passados e pelas condições de cada jogador", afirmou.