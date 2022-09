Arturo Vidal no duelo com o Goiás - Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Publicado 12/09/2022 15:40

Rio - O empate do Flamengo com o Goiás, no último domingo (11), deixou a equipe de Dorival Júnior em situação complicada na briga pelo título do Brasileirão. Nesta segunda-feira (12), o volante Arturo Vidal, que iniciou a partida entre os titulares, mandou um recado para a torcida do Rubro-Negro, destacando a virada de chave para o confronto com o São Paulo, pela Copa do Brasil.

"Jogo difícil ontem, um grande desgaste de toda a equipa, mas agora recuperado e com toda a vontade de continuar a lutar! Agora 1.000% concentrado para esta quarta chegar a mais uma final!", destacou Arturo Vidal.

Partido difícil el de ayer, un gran desgaste de todo el equipo , pero ya recuperados y con todas las ganas de seguir luchando!!!ahora concentrados al 1000% para este miércoles llegar a otra final!!! @flamengo pic.twitter.com/GDNBAwCsvN — Arturo Vidal (@kingarturo23) September 12, 2022 O elenco do Flamengo sequer teve folga nesta segunda, e já se apresentou no CT Ninho do Urubu para iniciar os treinamentos visando a partida de quarta-feira. Vidal, no entanto, deve começar o duelo no banco de reservas, dando espaço a João Gomes e Thiago Maia fazerem a dupla de volantes do Rubro-Negro.

Flamengo e São Paulo se enfrentarão nesta quarta-feira (14), às 21h30, no estádio do Maracanã, pela volta da semifinal da Copa do Brasil. No duelo de ida, no Morumbi, o clube da Gávea venceu por 3 a 1.