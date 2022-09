Denir passou por cirurgia para retirar um tumor no cérebro - Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Publicado 12/09/2022 17:27

O Flamengo teve uma boa notícia nesta segunda-feira (12). O massagista Denir, de 73 anos, recebeu alta do hospital onde passou por uma cirurgia para retirar um tumor no cérebro, na semana passada. De acordo com o clube, o funcionário seguirá com tratamento ambulatorial.



Denir passou mal enquanto trabalhava no CT Ninho do Urubu e foi levado ao hospital. Os exames apontaram o tumor e a necessidade de cirurgia, que aconteceu na última terça-feira (6). Os médicos do Flamengo o acompanharam durante todo o processo.



Aos 73 anos, o massagista dedicou grande parte da sua vida ao Flamengo, sendo o profissional mais antigo do clube, com mais de 40 anos de casa. É bastante querido pelos jogadores e por funcionários do clube, tanto que o elenco dedicou a vitória por 2 a 1 sobre o Vélez Sarsfield, pela Libertadores, a ele.



Denir, que fará aniversário no dia 20 deste mês, trabalha no Flamengo desde 1980 e chegou a ser homenageado quando o Rubro-Negro conquistou o Campeonato Carioca 2021, levantando a taça.