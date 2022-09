Michael - Al Hilal / Divulgação

Publicado 12/09/2022 12:55

Rio - Negociando pelo Flamengo no fim da temporada passada, Michael já deixou claro seu desejo de voltar ao futebol brasileiro. Citado como possível alvo de Corinthians e Botafogo, o jogador pertence ao Al Hilal, da Arábia Saudita. Ao abordar a situação do atacante, o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, afirmou que caso seja possível uma volta ao futebol brasileiro, o Rubro-Negro terá prioridade.

"Eu fiquei até rindo quando vi que haveria a possibilidade do Michael vir para time A ou B. Eu vou te falar o que aconteceu nesta janela. Os árabes pagaram 8 milhões de dólares pelo Michael. Com quatro ou cinco meses ele queria sair. Eles até poderiam vender ele, aí não posso falar nada. Aparece o Botafogo ou Corinthians e compra. Agora, começaram a falar sobre empréstimo gratuito. Sabe a chance dele sair do empréstimo gratuito e não ser o Flamengo? É zero", disse o dirigente em entrevista ao S1 Live e Paparazzo Rubro-Negro.

Apesar do desejo mútuo, o clube árabe parece não ter desejo de se desfazer de Michael. De acordo com informações do jornalista André Hernan, o Botafogo chegou a oferecer em abril cerca de 6 milhões de euros (algo em torno de R$ 30 milhões na cotação da época) pelo jogador. Porém, o Al Hilal recusou a proposta. Braz afirmou que a preferência seria do Flamengo em uma negociação por Michael, porém, o Rubro-Negro dificilmente faria um investimento grande para repatriar o atacante.

"Eu tenho uma boa relação com o empresário e muito boa relação com o jogador. O jogador tem compromisso comigo. Se vier com as mesmas condições, ele viria para o Flamengo. A minha relação com o Michael é muito forte, até por tudo que ele passou no Flamengo, enfim, a relação humana que tenho com ele. A gente passou por muita coisa junto, é um cara especial e torço por ele", afirmou.