Byron Castillo é acusado de usar documento falso, o que faria Equador perder pontose ficar fora da Copa do Mundo - Divulgação / Equador

Byron Castillo é acusado de usar documento falso, o que faria Equador perder pontose ficar fora da Copa do MundoDivulgação / Equador

Publicado 12/09/2022 20:18

Um áudio publicado pelo jornal inglês Daily Mail do lateral-direito Byron Castillo pode tirar o Equador da Copa do Mundo. Isso porque o jogador teria admitido que nasceu em Temuco, na Colômbia, em 1995, e não na cidade equatoriana de General Villamil, no ano de 1998, como consta em seu passaporte.

A suposta confissão pode ser determinante na investigação do caso pela Fifa, já que o Chile havia denunciado a escalação irregular do jogador pelo Equador em oito jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo. A entidade tinha encerrado o processo, mas o chilenos recorreram e o Comitê de Apelações da Fifa vai julgar o recurso no próximo dia 15. Byron Castillo foi chamado para depor na audiência.

De acordo com o Daily Mail, a suposta confissão foi dada para a Federação Equatoriana de Futebol (FEF), em 2018. Na ocasião a entidade estava investigando o caso e teria um documento que atestava a nacionalidade colombiano de Byron Castillo. No entanto, a FEF fez vista grossa sobre o registro do jogador.

Transcrição da suposta confissão de Byron Castillo

Investigador: Você, exatamente, quando nasceu?

Byron Castillo: Em 1995.

Investigador: E na identidade, qual é o ano?

Castillo: 1998.

Investigador: Seus nomes verdadeiros, quais são?

Castillo: Byron Javier.

Investigador: Byron Javier?

Castillo: Castillo Segura.

Investigador: Castillo Segura. Ok. Quantos irmãos são?

Castillo: Dois.

Investigador: Você e?

Castillo: Uma irmã.

Investigador: Ninguém mais?

Castillo: Ninguém.

A nacionalidade de Byron Castillo é polêmica desde 2017, quando o jogador ficou de fora do Sul-Americano Sub-20 de 2017 por falta de documentos. O lateral-direito foi convocado para a seleção principal em agosto do ano passado, após a garantia de um juizado local.

A Fifa e a FEF ainda não se manifestaram sobre o áudio. Apesar de ter terminado as Eliminatórias em sétimo lugar, com 19 pontos, o Chile é a única seleção que se beneficiaria de uma punição do Equador, que terminou em quarto, com 26 pontos. Isso porque os chilenos empataram e perderam para os equatorianos nas duas partidas do classificatória para o Mundial.

Com os cinco pontos conquistados, o Chile igualaria o Peru, com 24 pontos, mas ficaria com a vaga devido ao maior saldo de gols. O Equador está no Grupo A da Copa do Mundo, com o anfitrião Catar, Holanda e Senegal. A estreia será no dia 20 de novembro, contra os donos da casa, em jogo que marca o início da competição.