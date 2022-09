Caio Henrique - AFP

Publicado 12/09/2022

Rio - Vivendo grande fase no futebol europeu, o lateral-esquerdo Caio Henrique, do Monaco, aguardava que o técnico Tite lhe desse uma oportunidade na seleção brasileira, o que não ocorreu. Dessa maneira, o jogador de 25 anos estuda um novo rumo para a carreira.



Segundo apurou a reportagem do iG Esporte, a possibilidade de atuar pela seleção da Espanha entrou definitivamente no radar do ex-Fluminense e Grêmio. Os primeiros contatos, inclusive, já foram feitos com seu staff, que vê a oportunidade com bons olhos.

Caio tem nacionalidade espanhola desde 2020 e nunca foi convocado por Tite. Deco, um dos seus empresários, tomou o mesmo caminho pela falta de oportunidades com o Brasil e brilhou com a seleção lusitana.

Chama a atenção que, em se tratando de números e estatísticas, o atleta de 25 anos superou marcas de três laterais cotados como "favoritos" às vagas na Seleção Brasileira.



Na temporada 2021/22, Caio Henrique deu 12 assistências e marcou 2 gols pelo Monaco em um total de 49 jogos disputados pela equipe.



Enquanto isso, Alex Sandro, da Juventus, deu uma assistência e marcou um gol em 40 jogos disputados pela Velha Senhora.