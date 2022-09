Os dois finalistas que disputarão a taça da Copa do Brasil serão conhecidos nesta semana - Divulgação/CBF

Os dois finalistas que disputarão a taça da Copa do Brasil serão conhecidos nesta semanaDivulgação/CBF

Publicado 12/09/2022 16:45

A CBF divulgou nesta segunda-feira os árbitros que comandarão os jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil. Para o duelo do Flamengo com o São Paulo, nesta quarta-feira no Maracanã, Wilton Pereira Sampaio (GO) apitará. Já para Corinthians x Fluminense, quinta-feira na Neo Química Arena, será Anderson Daronco (RS).



Vantagem rubro-negra

- Depois de vencer em São Paulo por 3 a 1, o Flamengo pode até perder por um gol de diferença que se classifica para a final. Em caso de derrota por dois ou mais gols, a decisão irá para os pênaltis.



- Além de Wilton Pereira Sampaio, Jefferson Ferreira de Moraes (GO) ficará responsável pelo VAR, e os assistentes serão Bruno Pires (GO) e Bruno Boschilla (PR).



Equilíbrio em São Paulo

- O Fluminense perdeu a chance de ter a vantagem na partida de volta ao empatar no Maracanã em 2 a 2 com o Corinthians. Quem vencer na quinta disputará o título. E se houver novo empate, a decisão será nos pênaltis.



- Anderson Daronco trabalhará em campo com os auxiliares Rafael da Silva Alves (RS) e Guilherme Dias Camilo (MG), além de ter o apoio de Jean Pierre Goncalves Lima (RS) no VAR.