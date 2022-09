Giselle Barros - Reprodução / Instagram

Publicado 12/09/2022 16:00 | Atualizado 12/09/2022 16:02

Rio - A musa fitness Giselle Barros está realizando um sonho. Ela recebeu recentemente o certificado da Federação Paraense de Futebol (FPF). Com isso, no ano que vem, ela poderá ser escalada para atuar no Campeonato Estadual do estado. Giselle falou sobre a conclusão do curso e das dificuldades que enfrentou para realizá-lo.

"Arbitragem sempre foi um sonho, mas, devido à pandemia, tive que esperar uma nova turma ser escalada. Corri atrás do sonho e realizei", afirmou em entrevista ao portal paraense "DOL".

Giselle é graduada em educação física e praticante de jiu-jitsu. Sua rotina puxada de treinos é apresentada em seu perfil oficial no Instagram, que conta com mais de 10 mil seguidores. Depois de conseguir o certificado de arbitragem, a musa fitness sonha mais alto. Deseja atuar como assistente em jogos do Estadual e posteriormente se tornar árbitra da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Giselle não teme sofrer preconceito nas partidas de futebol.



"O fato do meu corpo ser bem definido e chamar atenção é o resultado de muito esforço e estudo na área. Me especializei não apenas na execução dos exercícios em si, mas em ter uma visão holística de como o corpo precisa se nutrir, descansar e ser ativado, o que vai além da simples hipertrofia e repetições. Os meus resultados devem ser interpretados como uma forma de inspirar mulheres. Um estímulo, motivação. Sou extremamente profissional no que tange a isso", disse.