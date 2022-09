Renzo Gracie é lutador profissional de jiu-jitsu - Divulgação

Publicado 12/09/2022 14:02 | Atualizado 12/09/2022 14:04

O lutador brasileiro Renzo Gracie, membro da família mais famosa do jiu-jitsu brasileiro, foi filmado em uma briga no metrô de Nova York, nos Estados Unidos. Segundo relatos de internet, o atleta teria sido xingado e importunado por um homem no transporte público.



Ainda de acordo com essas informações, o homem afirmava que Renzo deveria falar em inglês por estar nos Estados Unidos. A imagem do vídeo já mostra o brasileiro e o agressor no chão, com Renzo tentando imobilizá-lo.

Após a repercussão do vídeo, o lutador escreveu e ironizou a situação: "Dei uma geral nele sem pena. Perigo era a gordinha namorada dele que ficava me chutando."