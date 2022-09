Vinicius Junior - AFP

Publicado 12/09/2022 12:00

Rio - Vinicius Junior está vivendo uma grande fase com a camisa do Real Madrid. Protagonista de título da Liga dos Campeões, o brasileiro, de 22 anos, começou a nova temporada europeia em alto nível. Apesar disso, o ex-jogador do Flamengo recebeu críticas da imprensa espanhol após a vitória sobre o Mallorca, no último fim de semana, pelo Campeonato Espanhol.

Vinicius Junior fez um dos gols da vitória por 4 a 1, porém, recebeu algumas críticas por ter se envolvido em polêmicas com jogadores adversários. O jornal "Mundo Deportivo" comparou o jogador do Real Madrid a Neymar, pelo temperamento explosivo que apresentou no último jogo.

"Neymar sempre foi criticado por isso enquanto esteve no Barcelona e, agora, Vinícius Júnior parece ter ficado com o bastão", disse a publicação. Apesar disso, o rendimento do brasileiro foi elogiado pelo mesmo jornal. "Neste momento, Vinícius Júnior se mantém fiel à sua sina de gols e boas atuações, sendo o jogador que mais desequilibra no elenco do Real Madrid", opinou.

Vinicius Junior, de 22 anos, entrou em campo em sete jogos na atual temporada, tendo feito cinco gols e dado duas assistências. Atualmente, o atacante vem sendo titular da seleção brasileira, sendo convocado por Tite para os últimos amistosos da equipe antes da Copa do Mundo.