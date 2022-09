Paulinho responde jornal alemão após ser acusado de provocar o Leverkusen - Divulgação / Bayer

Publicado 12/09/2022 11:02

Ex-jogador do Vasco, Paulinho não vive seus melhores dias no Bayer Leverkusen, da Alemanha. Após rumores de que iria deixar o clube na última janela de transferências, o atacante não tem sido escalado pelo técnico Gerardo Seoane. Nos últimos oito jogos, ele só entrou em campo em duas partidas. Durante o jogo contra o Hertha Berlim, pelo Campeonato Alemão, o atleta publicou um vídeo fazendo exercícios físicos. A atitude foi considerada uma provocação para o jornal "Bild".

"Apenas uma coincidência? Durante o intervalo do jogo de Berlim, Paulinho postou um vídeo de haltere sem camisa do porão de sua academia via Twitter e Instagram, provocando seu clube. [...] A Bayer teve várias ofertas para o campeão olímpico de 2021 no verão. Da Espanha, Itália, Inglaterra, Brasil e EUA. Paulinho, cujo contrato termina no final da temporada, rejeitou todas as ofertas e teria preferido transferir-se gratuitamente", disse o jornal alemão, que emendou:



"As perspectivas de Paulinho se deterioraram enormemente com o compromisso de empréstimo de Callum Hudson-Odoi (21), do Chelsea. A toalha de mesa entre o jogador e sua comitiva e o clube agora parece estar completamente cortada."

A publicação do veículo ganhou uma resposta do jogador via Twitter. Paulinho negou o ato de provocar. "Provocação? Sempre treinei duas horas desde que cheguei e não deixo de me preparar. A decisão POLÍTICA e não esportiva de não estar no jogo não é problema meu", escreveu o atacante, e completou: "O Bayer04 teve a opção de me trocar por direitos econômicos e eles optaram por me manter aqui e pagar meu salário. Como sempre, vou preparar e apoiar os meus companheiros."