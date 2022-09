Fernando Diniz - Mailson Santana / Fluminense

Rio - O Fluminense voltou a vencer no Brasileiro, mas a partida contra o Fortaleza não foi muito clara sobre quem deverá compor o meio-campo do Tricolor contra o Corinthians. Sem poder contar com André e ainda sem ter encontrado um substituto para Nonato, Fernando Diniz vem quebrando a cabeça para montar a equipe para o duelo decisivo.

Contra o clube cearense, Yago Felipe iniciou a partida, fazendo dupla com André. O jovem, de 21 anos, não poderá encarar o Timão, porque está suspenso. Sem atuar como titular desde junho, Yago teve uma atuação bem irregular. Apesar de ter feitos elogios, Diniz reconheceu que o tempo parado prejudicou o volante.

"Normal, ele não jogava há muito tempo. Gosto muito do jogador e ele tem uma história no clube. Também é uma grande pessoa, adorado por todos do elenco, staff e diretoria. Fez boas movimentações, foi positiva sua atuação hoje (sábado)", disse o técnico.

Martinelli entrou no segundo tempo, na vaga de Yago Felipe, e também não se destacou. No fim da partida, Felipe Melo entrou em campo e pouco tocou na bola. Utilizado como titular contra o Athletico-PR, Nathan não teve oportunidades contra o Fortaleza. Apesar da indefinição, Fernando Diniz confia que irá conseguir montar o meio-campo para o jogo decisivo e manter sua equipe competitiva.

"A gente vai substituir. Vamos treinar e achar as melhores opções. Já fizemos jogos sem ele (André), como contra o Cuiabá. Vamos encontrar. O elenco tem jogadores qualificados e vamos fazer a melhor escolha para fazer um ótimo jogo lá", afirmou.