Fluminense derrotou o Ceará na despedida de Fred - Marcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 11/09/2022 15:14

Agora ex-jogador, Fred torce pelo título do Fluminense na Copa do Brasil. Em entrevista ao site oficial do clube, ele exaltou o trabalho do técnico Fernando Diniz, da diretoria e dos jogadores do Flu. Dessa forma, o ídolo do Tricolor acredita que o time merece ser coroado com mais um título em 2022.

"Esse jogo contra o Corinthians pode nos levar para a final e com certeza vamos em busca desse título. Eu participei pouco, mas cheguei a fazer um gol. Em caso de conquista, vou colocar em casa uma réplica da taça. Mas o mais importante é o reconhecimento do trabalho do Diniz, da diretoria, desses jogadores e dos caras que trabalham no dia a dia. Eles já ganharam o Carioca e merecem ser coroados levantando mais um caneco esse ano", disse Fred.

O próximo compromisso do Fluminense, inclusive, é pela Copa do Brasil. O Tricolor volta a campo na próxima quinta-feira, às 20h, para enfrentar o Corinthians na Neo Química Arena, pelo jogo da volta da semifinal. Como a partida de ida terminou em 2 a 2, qualquer novo empate forçará a decisão por pênaltis. Quem avançar de fase, pega Flamengo ou São Paulo na decisão.