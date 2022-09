Fernando Diniz exaltou qualidade do argentino e destacou característica do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 11/09/2022 12:36

Rio - Após um jejum de quatro jogos sem balançar as redes, o artilheiro do Fluminense, Germán Cano voltou a marcar gols no jogo do último sábado contra o Fortaleza, pelo Brasileirão. Dono dos dois gols do Tricolor, o argentino garantiu a vitória por 2 a 1 diante da torcida, no Maracanã. A boa atuação foi comentada pelo técnico Fernando Diniz, que relembrou sua antiga relação com o jogador, quando trabalharam juntos no Vasco.

"Cano é muito bom, ele voltou a fazer gol de novo, mas não acho que estava sem confiança. Ele é muito seguro no que faz. A gente tem uma relação extremamente afinada desde o Vasco. Hoje antes do jogo estávamos falando para não pensar muito se a bola não entrar. Se não entrasse hoje, seria no próximo jogo, era uma questão de tempo. Ele é muito importante para nós, pelos gols que faz, pela questão de entrega", afirmou o treinador.

Germán Cano havia feito seu último gol justamente diante do Fortaleza, na partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil, em agosto. Agora, com mais dois gols na conta, o atacante chegou a 15 gols no Campeonato Brasileiro, e a um total de 33 bolas nas redes durante a temporada de 2022.

Diniz também destacou a característica única do Fluminense em atuar. Ele garantiu que, apesar de, às vezes, precisar fazer mudanças por possíveis consequências, não mudará a essência da equipe.

"O time do Fluminense é um time extremamente previsível, a gente tem um jeito de jogar que é característico da equipe. A gente é muito forte jogando dentro das nossas características. Vamos fazer adaptações como temos que fazer, mas a essência do time a gente não vai mudar", concluiu.

O próximo compromisso do Fluminense será contra o Corinthians, válido pela volta da semifinal da Copa do Brasil. O duelo será na próxima quinta-feira (15), às 20h, na Neo Química Arena, em Itaquera. O primeiro jogo no Maracanã terminou empatado em 2 a 2.