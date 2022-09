Fred voltou ao Maracanã para assistir o Fluminense - Lenardo Brasil/FFC

Fred voltou ao Maracanã para assistir o Fluminense Lenardo Brasil/FFC

Publicado 11/09/2022 10:54 | Atualizado 11/09/2022 11:09

A vitória do Fluminense sobre o Fortaleza por 2 a 1, no último sábado, contou com um torcedor especial no Maracanã. O ídolo Fred foi ao estádio acompanhar o jogo ao lado da família e do presidente Mário Bittencourt. Lá, o ex-atacante cantou, vibrou com os dois gols de Germán Cano e não escondeu a emoção ao ser ovacionado pela torcida quando apareceu no telão.

“Está sendo especial. Estar aqui com a minha família, ver meu filho ansioso para o jogo dizendo que quer tirar a camisa e rodar ao som de ‘Louco da cabeça’, encontrar a torcida e os meus irmãos de tantos anos é maravilhoso. Estou sofrendo um pouquinho do lado de fora, mas vale muito a pena. Confesso que estava correndo do CT e daqui do Maracanã para não sofrer com memórias que deixam a gente emotivo. Mas, realmente, está comprovado que vale a pena rever os amigos e matar a saudade”, disse Fred, ao site oficial do Flu.

Inclusive, antes da bola rolar, Fred foi até o vestiário do Fluminense e participou com os jogadores da última roda antes da entrada em campo. Ele contou que se emocionou e se arrepiou ao viver esse momento novamente.

“Lá embaixo eu me emocionei mais né, porque estive com os jogadores, coisa que eu fiz quase mil vezes na vida. Ali eu me emociono, cheguei a arrepiar. Parece que eu estou ali, apesar de não mais. É o momento que mais marca, é também o que mais gosto de ver nos bastidores”, revelou o ex-atacante.

Por fim, Fred deixou um recado para a torcida do Fluminense e se declarou a eles:

“Torcida tricolor, não canso de agradecer vocês por tudo e não fiquem tímidos, podem continuar me perturbando na praia, shopping, restaurante porque eu amo vocês. Eu estou voltando, hein. Saudações Tricolores”, avisou Fred.