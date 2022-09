Fernando Diniz deverá escalar time de costume para enfrentar o Fortaleza - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 10/09/2022 11:57

Rio - O Fluminense divulgou a lista de jogadores relacionados para a partida contra o Fortaleza, válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado, às 19h, no Maracanã. Com todos os titulares à disposição, o técnico Fernando Diniz poderá repetir o time do último jogo.

Apesar de estar vindo de derrota no Brasileirão, o Fluminense deverá jogar com sua escalação de costume e com quase a mesma que eliminou o Fortaleza nas quartas de final da Copa do Brasil, tendo apenas a entrada de Nathan no lugar de Nonato, vendido ao Ludogorets, da Bulgária.

Com isso, o Tricolor só terá as baixas dos zagueiros Luan Freitas, que está em transição após cirurgia, e David Duarte, que sentiu dores na coxa esquerda e segue em tratamento.

Com isso, o Fluminense deve ir a campo com: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; Nathan, André e Paulo Henrique Ganso; Matheus Martins, Arias e Cano.

Confira os relacionados do Fluminense: