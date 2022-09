Fluminense e Corinthians empataram por 2 a 2 - Marcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 08/09/2022 20:04

O Fluminense informou que abrirá a venda de ingressos para o jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians, nesta sexta-feira. A comercialização será feita apenas pela internet e não haverá meia-entrada ou gratuidades. As entradas para a partida custam R$ 90.

O Tricolor ainda informou que cada torcedor poderá comprar até dois ingresso. O clube disponibilizará 200 ingressos para resgate de sócios, sendo 100 exclusivos para residentes de São Paulo (por 600 pontos) e 100 disponíveis a sócios de todos os lugares do Brasil (por 700 pontos).

Em tempo: Corinthians e Fluminense se enfrentarão na próxima quinta-feira, às 20h, na Neo Química Arena. Como a partida de ida terminou empatada em 1 a 1, qualquer novo empate força a decisão por pênaltis. Se houver um vencedor no tempo regulamentar, este time fará a final contra o Flamengo ou o São Paulo.

VEJA MAIS INFORMAÇÕES



- 09/09 (sexta), 15h – Venda para sócios (em nense.com.br, na aba “Ingressos”)

- 09/09 (sexta), 20h – Venda para não-sócios (em - 09/09 (sexta), 10h – Resgate no Programa de Experiências do Sócio Futebol (em nense.com.br - 09/09 (sexta), 15h – Venda para sócios (em, na aba “Ingressos”)- 09/09 (sexta), 20h – Venda para não-sócios (em fluminensefc.futebolcard.com

- A RETIRADA DO INGRESSO É OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS TORCEDORES (tanto para resgates quanto para ingressos comprados pela internet). Confira os locais e horários de retirada.



ATENÇÃO! Não haverá retirada de ingressos na Neo Química Arena. Todos os torcedores deverão retirar o ingresso com antecedência e só poderão entrar no entorno do estádio com o ingresso em mãos.



Laranjeiras

- Domingo (11/09), das 10h às 17h

- Segunda (12/09), das 10h às 20h

- Terça (13/09), das 10h às 20h



São Paulo – Restaurante Garota da Vila (Rua Júlio Diniz, 82, Vila Olímpia-SP)

- Quarta (14/09), das 19h às 23h

- Quinta (15/09), das 13h às 16h



ATENÇÃO! Os ingressos que não forem retirados em Laranjeiras poderão ser retirados em São Paulo na quarta e na quinta-feira. NÃO haverá retirada de ingresso no estádio. Recomendamos que os moradores do Rio de Janeiro retirem o ingresso com antecedência no clube.



Para a retirada do ingresso é preciso portar documento oficial com foto e o voucher do ingresso (impresso ou no celular).