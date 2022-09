Wallace disputa lance com Calegari - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 08/09/2022 19:00

Rio - O meia Wallace, de 21 anos, pode estar voltando ao Fluminense. Após perder Nonato para o Ludogorets, da Bulgária, o clube das Laranjeiras teria solicitado o retorno do jovem, que estava no CRB, de Alagoas. As informações são da "Radio Mellão", do portal "Saudações Tricolores".

Wallace tem contrato de empréstimo com o CRB até o fim do ano, mas o clube carioca tem o direito de pedir a volta do jogador. Pelo clube alagoano, o meia não conseguiu se destacar. Ele entrou em campo em 19 jogos, deu uma assistência e não marcou nenhum gol. Seu último jogo foi contra a Ponte no dia 4 de agosto.

O jogador faz parte de uma geração de grandes nomes que foram revelados pelo Fluminense e já deixaram o clube como Luiz Henrique, João Pedro, Marcos Paulo e de nomes que já fazem sucesso no time profissional como André, Martinelli e Calegari.

Wallace disputou a Copa São Paulo de Juniores pelo Fluminense e depois foi emprestado. Pelo time profissional do Tricolor, o jovem entrou em campo em dois jogos e deu uma assistência. O jovem tem vínculo com o Fluminense até dezembro de 2024.