Renato Augusto, meia do CorinthiansRodrigo Coca/Agência Corinthians

Publicado 07/09/2022 16:55

O Corinthians está confiante de que terá Renato Augusto contra o Fluminense, na quinta-feira da semana que vem (15), na Neo Química Arena, pelo segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil. O meia desfalcou o time no empate em 2 a 2 com o Internacional, no último domingo (4), devido a um edema na panturrilha, segue em tratamento, e dificilmente estará em campo contra o São Paulo, neste domingo (11), pelo Campeonato Brasileiro.

O problema físico de Renato Augusto foi causado por uma pancada, justamente diante do Fluminense, no empate em 2 a 2, no Maracanã, pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, partida em que foi determinante para o resultado, com um gol e boa atuação. Ele voltou a campo cinco dias depois, na vitória sobre o Red Bull Bragantino, mas ficou de fora na sequência para tratar o edema.

Renato Augusto tem 34 anos e desfalcou o Corinthias por muitos jogos entre os meses de junho e agosto, devido a uma lesão no músculo da solear, que fica próximo da panturrilha. No entato, a lesão atual é na outra perna. O camisa 8 soma 38 partidas na temporada com quatro gols e seis assistências.