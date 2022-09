Alan está próximo de reestrear pelo Fluminense - Mailson Santana/Fluminense F.C.

Publicado 06/09/2022 19:12

Rio - O atacante Alan, reforço do Fluminense para o restante da temporada, está cada vez mais próximo de reestrear pelo clube. Nesta terça-feira (6), o jogador realizou o seu primeiro treino integral com seus companheiros, desde que se recuperou de uma lesão na panturrilha. Porém, a comissão técnica do Tricolor ainda não confirmou uma data certa para a reestreia. A informação é do jornalista Victor Lessa.

No entanto, mesmo sem a confirmação oficial do Tricolor, a tendência é de que Alan deve ficar à disposição do técnico Fernando Diniz para o confronto deste sábado (10), contra o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador chegou ao Fluminense em junho, e, por conta da lesão e de um problema burocrático, ainda não pode reestrear.

Alan foi revelado pelo Fluminense e atua fora do Brasil desde 2010. Após experiências no futebol austríaco e chinês, o atacante voltou ao clube das Laranjeiras para reforçar o elenco tricolor na atual temporada. Na última temporada, o jogador defendeu o Guangzhou F.C., e esteve em campo em 12 partidas, marcando três gols e dando cinco assistências para seus companheiros.