AlanMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 05/09/2022 15:54

Rio - Reforço do Fluminense para o segundo semestre, o atacante Alan, de 33 anos, está mais perto de fazer a sua reestreia. De acordo com informações do portal "NetFlu", o jogador deverá ficar à disposição de Fernando Diniz para a partida de sábado contra o Fortaleza, pelo Brasileirão.

O jogador chegou ao Fluminense em junho. No entanto, não conseguiu entrar em campo ainda por conta de um problema na regularização e também por uma lesão na panturrilha direita. No entanto, neste momento, as duas situações já foram solucionadas.

Alan foi revelado pelo Fluminense e atua fora do Brasil desde 2010. Após experiências no futebol austríaco e chinês, o atacante voltou ao Tricolor para reforçar o elenco tricolor na atual temporada.