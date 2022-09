André - Mailson Santana / Fluminense

Rio - Um dos destaques do Fluminense na temporada, o volante André teve sua permanência bancada pelo presidente Mario Bittencourt ainda antes da abertura da janela de transferências. O jovem, de 21 anos, também falou a respeito de um conselho que recebeu do técnico Fernando Diniz, sobre o assunto, assim que o comandante chegou ao clube carioca.

"Com a chegada do Diniz, ele falou logo quando chegou para eu ficar tranquilo que com a chegada dele eu iria evoluir de uma forma muito grande, para eu não ficar pensando nessas coisas de Europa e sair logo… que chegaria meu momento. Acho que é isso que está acontecendo. Eu tive uma evolução desde que ele chegou. Agora é continuar trabalhando pelo Fluminense, ganhar títulos que vai acontecer na hora certa", disse em entrevista à Rádio Globo.

André foi revelado nas categorias de base do Fluminense, fez sua estreia como profissional em 2020 e se tornou titular no ano passado. Neste ano, o jogador se solidificou ainda mais como fundamental no elenco tricolor. Ele tem contrato com o clube carioca até o final de 2025.