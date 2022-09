O resultado negativo de ontem foi o sétimo do Fluminense na Série A, sendo o quarto no Sul do país - MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC

O resultado negativo de ontem foi o sétimo do Fluminense na Série A, sendo o quarto no Sul do paísMARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC

Publicado 03/09/2022 21:00

Paraná - Em uma noite de pouca inspiração dos seus melhores jogadores, o Fluminense voltou a ser derrotado no Sul do Brasil. Desta vez, contra a equipe alternativa do Athletico-PR, o Tricolor sofreu um gol no primeiro tempo e não conseguiu reagir, perdendo por 1 a 0 neste sábado, na Arena da Baixada. Com o resultado, o clube carioca corre o risco de deixar o G-4 neste domingo.

O resultado negativo foi o sétimo do Fluminense na Série A, sendo o quarto no Sul do Brasil. Antes de perder para o Furacão, o Tricolor já havia perdido para o Coritiba, para o Juventude e para o Internacional, todos este jogos fora de casa. Na próxima rodada, os carioca encaram o Fortaleza, no Maracanã.

A partida começou extremamente movimentada em Curitiba. O Fluminense bem ao seu estilo, buscava ficar mais com a bola e criar oportunidades, enquanto o Furacão extremamente veloz nos contra-ataques era muito objetivo nas suas chegadas. A primeira boa chance foi dos cariocas. Aos sete minutos, André arriscou de fora da área, com muito perigo para o goleiro Anderson.

Na primeira chegada com grande perigo os donos da casa abriram o placar. Cuello levantou bola para a área e Pablo ganhou de David Braz e cabeceou para o fundo das redes, sem chances de defesa para o goleiro Fábio.

Atrás do placar, o Fluminense passou a ter ainda mais o controle da posse de bola, porém, o Tricolor tinha dificuldades para criar oportunidades. O Furacão se fechava bem e conseguia não passar sufoco, levando a vantagem para o vestiário.

Fernando Diniz fez o Fluminense voltar para o segundo tempo com algumas mudanças. David Braz e Matheus Martins foram substituídos por Martinelli e Marrony. Com oito minutos, o clube carioca chegou bem, Caio Paulista foi no fundo e cruzou para Marrony, que cabeceou para defesa de Anderson.

O Athletico-PR, no entanto, seguia perigoso e teve chance aos 12 minutos. Após passe por dentro da defesa do Fluminense, Vitor Bueno finalizou para grande defesa de Fábio. Cinco muitos depois, nova chegada do Tricolor. Samuel Xavier cruzou de esquerda e Marrony cabeceou para boa defesa de Anderson.

Aos 22 minutos, novamente Marrony teve uma boa oportunidade. Caio Paulista foi no fundo e cruzou na medida para o atacante que na marca do pênalti pegou mal na bola e finalizou para fora. Logo depois, em outros cruzamentos para a área, Caio Paulista também não conseguiu concluir com perfeição.

Nos últimos minutos, o Athletico-PR conseguiu acertar mais a marcação e deu menos espaços ao Fluminense. Com dificuldades para criar, o Tricolor tentou fazer um abafa no fim, mas não conseguiu e voltou a ser derrotado no Sul.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO 1 X 0 FLUMINENSE



Local: Arena da Baixada (PR)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (FIFA/SP)

Cartões amarelos: Bryan García, Anderson (ATH)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Pablo, aos 25 minutos do primeiro tempo (ATH)



Athletico: Anderson; Orejuela, Pedro Henrique, Matheus Felipe e Pedrinho; Hugo Moura, Vitor Bueno (Terans) e Léo Cittadini (Matheus Fernandes); Rômulo (Bryan García), Cuello e Pablo.Técnico: Felipão



Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, David Braz (Martinelli), Manoel (Felipe Melo) e Caio Paulista; André, Nathan (Yago Felipe) e Ganso; Matheus Martins (Marrony), Arias e Cano (William Bigode).Técnico: Fernando Diniz