Após ter sido vendido pelo Internacional ao Ludogorets, da Bulgária, Nonato foi ao CT Carlos Castilho para se despedir dos jogadores e funcionários do Fluminense antes do treino da manhã desta sexta-feira. No final de semana, o volante, de 24 anos, seguirá para a Europa para assinar contrato com seu novo clube.

A transferência de Nonato demanda agilidade, já que a janela na Bulgária fecha na próxima terça-feira. Por isso, o jogador já não viaja com o Fluminense para Curitiba, onde o elenco enfrenta o Athletico-PR no sábado pelo Campeonato Brasileiro.

O Ludogorets comprou 70% dos direitos econômicos de Nonato por 1,7 milhões de dólares (R$ 8,8 milhões), mais bônus. O Fluminense, por sua vez, chegou a igualar a oferta, mas sem o adicional de 600 mil dólares (aproximadamente R$ 3 milhões) e, ainda pagaria de forma parcelada, enquanto o clube búlgaro prometia pagar a curto prazo. Por isso, o Internacional recusou a proposta do clube carioca.

O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt ainda tentou uma última cartada em reunião virtual com a diretoria colorada, mas resolveu por não entrar em leilão com o clube búlgaro.

Cria da base do São Caetano, Nonato chega para o quarto clube de sua carreira, sendo o primeiro fora do Brasil. O jogador vestia a camisa do Fluminense desde 2021, e era um dos titulares do técnico Fernando Diniz. Pelo clube carioca, o volante disputou 55 partidas, marcou quatro gols e deu seis assistências para seus companheiros.