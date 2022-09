Mário Bittencourt - Lucas Mercon

Mário BittencourtLucas Mercon

Publicado 31/08/2022 23:00

Rio - Após o Internacional recusar a proposta do Fluminense pela contratação de Nonato, os presidentes dos dois clubes vão se encontrar em uma reunião nesta quinta-feira. O jogador, de 24 anos, está emprestado ao Tricolor, recebeu uma proposta do Ludogorets, da Bulgária, mas o Tricolor deseja mantê-lo e acertar a compra do atleta em definitivo. As informações são do jornalista Victor Lessa.

De acordo com o jornalista, o Colorado foi bem taxativo a negar a proposta do Fluminense. No entanto, a situação pode mudar após os argumentos que serão apresentados pelo mandatário tricolor. Teremos novidades nesta quinta. A negociação não irá se estender muito tempo, porque caso Nonato seja vendido para o futebol búlgaro, ele terá que ser regularizado até o próximo dia 6, por conta da janela de transferências.

O Ludogorets, da Bulgária, ofereceu 1,7 milhão de dólares (R$ 8,8 milhões) por 70% dos direitos econômicos de Nonato, mais bônus um bônus em torno de 600 mil dólares (R$ 3,1 milhões). Como o volante está emprestado ao Tricolor até o fim do ano, o Fluminense teria que ser consultado, antes do Colorado fechar o negócio. Após a consulta, o clube carioca informou que deseja manter o jogador em definitivo.



A proposta do Fluminense pelo jogador foi de 1,7 milhão de dólares (R$ 8,8 milhões) por 70% dos direitos econômicos. O Tricolor não incluiu o bônus que havia sido proposto pela equipe da Bulgária. Com isso, o Colorado ainda deverá aguardar uma contraproposta para definir o futuro de Nonato.

Nonato foi emprestado pelo Internacional ao Fluminense até o fim de 2022. O Tricolor tinha uma opção de compra no valor de 2,5 milhões de dólares (R$ 13 milhões) por 50% do jogador. Antes da proposta do Ludogorets, da Bulgária, o clube das Laranjeiras negociava um valor menos para adquirir os direitos do volante.



Apesar da recusa inicial do Internacional, o Fluminense conta com o trunfo de que Nonato deseja permanecer no clube carioca. Titular de Fernando Diniz, o volante vive sua melhor temporada na carreira. Ele entrou em campo em 37 jogos, fez quatro gols e deu cinco assistências.