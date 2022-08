Jhon Arias chegou ao Fluminense em agosto de 2021 - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Jhon Arias chegou ao Fluminense em agosto de 2021Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 30/08/2022 13:25

Um dos destaques do Fluminense em 2022, John Arias já começa a despertar interesse de outros clubes. Dois portugueses têm acompanhado com mais atenção o colombiano, sendo o Sporting um deles. A informação é do site 'NetFlu'.

Aos 24 anos, Arias pode ser considerado como uma boa oportunidade em termos de retorno esportivo e financeiro. Mesmo com contrato até 2025 com o Fluminense, os valores envolvidos numa futura negociação seriam uma opção no mercado.



Após um 2021 irregular e de adaptação, Arias se firmou na atual temporada e já disputou 47 partidas. Vice-artilheiro do time, com 14 gols, e principal garçom, com 12 assistências, o meia-atacante ganhou sua primeira oportunidade na seleção da Colômbia.