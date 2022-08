Germán Cano - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Publicado 29/08/2022 20:50

Rio - Germán Cano vive uma temporada extraordinária pelo Fluminense. Com 31 gols em 55 jogos, seus números melhoraram ainda mais com a chegada de Fernando Diniz. No entanto, o argentino está vivendo no momento atual o seu maior "jejum de gols" desde que o técnico assumiu o controle do Tricolor.

Cano não marca há apenas três jogos, o que não pode ser chamado de "seca", porém, isso ainda não havia acontecido desde a contratação de Diniz. Antes de passar em branco contra Coritiba, Corinthians e Palmeiras, o argentino havia ficado no máximo em dois jogos seguidos sem marcar. Isso havia acontecido em três oportunidades.

Antes da chegada de Diniz, Cano havia ficado sem marcar por quatro jogos seguidos pelo Fluminense na temporada. Ambas durante o trabalho de Abel Braga. Artilheiro do Brasileirão, o argentino terá uma semana de treinos para tentar encerrar o jejum no próximo sábado contra o Athletico-PR, em Curitiba.