Manoel marcou o gol de empate no jogo contra o Palmeiras - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Manoel marcou o gol de empate no jogo contra o PalmeirasFoto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 30/08/2022 11:01

Rio - O zagueiro Manoel marcou sete gols pelo Fluminense nesta temporada e ocupa a terceira colocação entre os jogadores que mais balançaram as redes no ano, atrás apenas dos atacantes Jhon Arias e Germán Cano, e empatado com Paulo Henrique Ganso. O último, feito no sábado (27) no empate em 1 a 1 com o Palmeiras, garantiu um ponto ao Tricolor na tabela. Com expectativa, ele comemorou o momento no setor ofensivo e projetou um futuro animador para o clube.

"Meu primeiro objetivo é a defesa, fazer bem meu papel na minha posição, mas sempre que tem a oportunidade de atacar, de fazer um gol, vou com toda a minha energia. Fico feliz por estar vivendo esse momento, mas trocaria o gol pela vitória da equipe, que infelizmente não veio, apesar do grande jogo que fizemos. É seguir trabalhando forte, pois grandes coisas estão por vir", disse em entrevista ao "globoesporte.com"

Sua temporada mais artilheira da carreira também rendeu ao defensor um local de destaque entre os zagueiros goleadores da história do Tricolor. Manoel ocupa a terceira posição no ranking de zagueiros que mais marcaram pelo Fluminense em uma única temporada, atrás apenas de Thiago Silva, com oito gols, e de Antônio Carlos, com nove.

Além disso, ele é o oitavo zagueiro com mais gols (20) na história dos pontos corridos, empatado com Thiago Heleno, e atrás de Rever (34), Leonardo Silva (33), Junior Baiano (29), Índio (28), Antônio Carlos (28), Chicão (24) e Juninho (21).

"Não traço essas metas pessoais, mas estou tentando aproveitar da melhor forma as oportunidades que estão surgindo. Fico feliz de colocar meu nome ao lado de grandes jogadores, e se conseguir alcançar esses números será motivo de orgulho. O mais importante é marcar meu nome no clube com a conquista de títulos, e é isso que estamos buscando", afirmou Manoel.

Apesar das marcas alcançadas, Manoel sempre reforça que quando faz gol, se trata de um trabalho coletivo. Por isso, o dia da reapresentação sempre fica mais doce no Centro de Treinamento Carlos Castilho, já que o zagueiro tem o hábito de levar chocolates para os funcionários toda vez que balança a rede.

"Passa pelo trabalho de todos dentro do clube. Todos os funcionários, sem exceção, têm sua parcela de importância para que as coisas venham acontecendo dentro de campo. Com o Abel eu já vinha jogando, e uma lesão me tirou de alguns jogos. Com o Diniz as coisas seguiram acontecendo, e é fruto de muito trabalho no dia a dia. Acho que o segredo do sucesso é a combinação de foco, trabalho, determinação e pensamento positivo", concluiu.